Gunstige loting voor Belgian Cats

Philip Mestdagh, de Ieperse bondscoach van de Belgische basketbalvrouwen, is erg blij met de loting voor de kwalificaties van het EK 2019 in Letland en Servië.

De Belgian Cats ontmoeten daarin Tsjechië, Duitsland en Zwitserland. "Dit had slechter gekund", verklaarde de West-Vlaming. "Op sportief vlak is dit een goede loting, want we vermijden landen als Oekraïne, Zweden en Hongarije. Maar ook de kalender die ons is voorgesteld is zeer gunstig."

De voorrondes worden gespeeld in drie periodes, in november met een verplaatsing naar Zwitserland en een thuismatch tegen Duitsland, in februari 2018 met een uitmatch in Tsjechië en een wedstrijd voor eigen publiek tegen Zwitserland en in november 2018 met een verplaatsing naar Duitsland en de slotmatch thuis tegen Tsjechië. De thuiswedstrijden worden afgewerkt in de Lange Munte in Kortrijk.