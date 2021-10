Gunter Van Handenhoven assistent van Belhocine bij KVK

Gunter Van Handenhoven is de nieuwe assistent van Karim Belhocine bij KV Kortrijk. Hij komt in de staf bij Bart Meert, Patrick Deman, Thomas Adams en Jelmer Platteeuw.

Gunter Van Handenhoven (43) kent de voetbalwereld door en door. Hij was jarenlang profvoetballer, was jeugdtrainer en teammanager en hij kent ook de andere kant van het wereldje: hij was lijnreporter bij Eleven Sports.

De Waaslander speelde voor Sint-Niklaas, KV Mechelen, AA Gent, Metz, La Louvière, Lokeren, Al-Ahli, Roeselare en Wilrijk. Hij trainde de U16 van Anderlecht waarna hij er teammanager van de club was van 2012 tot 2019.

Faïz Selemani

Kortrijk maakte vandaag ook de contractverlenging bekend van Faïz Selemani. De aanvaller zette een krabbel tot juni 2025. Selemani kwam in augustus 2019 bij Kortrijk en is inmiddels toe aan zijn derde seizoen in de rood-witte kleuren. Hij was dit seizoen al goed voor zes doelpunten en twee assists. Deze winter speelt hij met zijn vaderland - de Comoren - voor het eerst de Afrika Cup.

