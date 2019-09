Haalt hij het? Bredenaar zwemt momenteel kanaal over

Momenteel onderneemt Matthieu Bonne een poging om het kanaal over te zwemmen. Gisterenavond om 23u30 ging hij in het water in Dover.

Begeleider Danny laat weten dat alles momenteel volgens plan verloopt, hij haalt 54 slagen per minuut en ook het eten verloopt erg vlot. Bonne is in het dagelijkse leven redder, maar is niet vies van een uitdaging: bergklimmen, ultra-runs en een Ironman voltooien. De Bredenaar heeft het allemaal gedaan.

Matthieu moest tien dagen wachten voor hij aan zijn oversteek kon beginnen. Nu zijn de weersomstandigheden dus ideaal. Begeleider Danny deed al zeven keer de oversteek: "Twee keer bereikten we met succes de overkant. De laatste keer was met Mathias Holvoet in 2014. Ook Matthieu heeft goed getraind en het team rond hem is er klaar voor. We gaan ervoor."

