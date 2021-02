Halle-Ingooigem opnieuw afgelast

Men wil de wedstrijd immers niet organiseren zonder vips of toeschouwers. Het comité Yvegem Sportief organiseerde vorig jaar nog het Belgisch kampioenschap op de weg.

"Met Halle-Ingooigem zijn we een wedstrijd die het moet hebben van ons vipgebeuren en ons volks karakter. Wij rekenen op zowat 1500 vips en 1000 andere genodigden in het wielercafé die deels onze koers bekostigen. Het is nog helemaal niet duidelijk of wij die op 16 juni allemaal in de beste condities kunnen ontvangen. Vandaar onze beslissing om dit jaar niet te organiseren", stelt koersdirecteur en bestuurslid Eric Demets van Yvegem Sportief.

"Voorts zitten we ook wat in een overgangsfase wat betreft de samenstelling van ons comité. Marc Steeland is gestopt als voorzitter. Herman Verleyen, die mee de financiële zaken behartigde, gaat ook zijn functie neerleggen. Wij moeten dus wat schuiven wat betreft de functies in ons organisatiecomité, maar er is voldoende opvolging voorzien om er in 2022 terug te staan", vervolgt Demets.

"Er is dit jaar ook het Belgisch kampioenschap op de weg in het nabijgelegen Waregem. Ook zij vissen in dezelfde vijver wat betreft sponsors. In volle coronacrisis is het niet gemakkelijk mensen te motiveren om hun geldbeugel te openen. We organiseerden vorig jaar zelf het BK in Anzegem. We mochten toen wel een aantal vips ontvangen, maar een waar volksfeest was dat toch niet. Halle-Ingooigem moet een heuse belevenis zijn zoals voorheen. Feesten zit nu eenmaal in ons DNA maar tot op heden zijn de vooruitzichten nog steeds niet goed, vandaar onze beslissing er een jaartje mee te kappen", aldus Demets.

Dries De Bondt blijft dus de laatste winnaar van Halle-Ingooigem. De huidig Belgisch kampioen haalde het op 26 juni 2019 van de Nederlander Piotr Havik en Philippe Gilbert.