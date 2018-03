Handzame Classic zoekt opvolger voor Halvorsen

De kans dat een massaspurt beslist over de zege is zeer groot, al werd het parcours deels gewijzigd en vooral pittiger gemaakt. De Bredene-Handzame Classic, gepromoveerd tot ééndagswedstrijd buiten categorie, maakt geen deel meer uit van de Napoleon Games Cup.

Vanuit Bredene wordt koers gezet richting Oostende en Oudenburg. Via Middelkerke, Nieuwpoort en Koksijde trekt het peloton naar De Moeren. De wind kan op die bewuste poldervlakte hevig tekeergaan en zo de grote groep in waaiers trekken. Daarna volgen twee stevige kasseizones alvorens Poperinge te bereiken. Vervolgens gaat het richting Heuvelland met na 82 kilometer wedstrijd de Sulferberg, de eerste helling van de dag, gevolgd door de Monteberg en de Kemmelberg. Via Ieper en Kortemark bereikt men Handzame, waar na 144 kilometer koers nog eens drie plaatselijke ronden, van elk 18 kilometer, op het programma staan met daarin telkens de passage op de Ruidenberg.

Massasprint

Vorig jaar ging de zege naar de Noor Kristoffer Halvorsen. Hij haalde het na een massasprint van de Brit Adam Blythe en Kenny Dehaes. Laatstgenoemde won in 2013 deze wedstrijd. Alle edities van de Bredene-Handzame Classic eindigden steeds op een massasprint.

"Het deelnemersveld is er alvast naar om er een boeiend kijkstuk van te maken", stelt organisator Bert Pattyn. "Misschien is het nu wel moeilijker voor de renners van de spurtersploegen om het pak bijeen te houden, omdat het parcours wat pittiger werd gemaakt. Ik kijk alvast uit naar de snelle mannen in het pak, zoals de winnaar van vorig jaar. Maar ik tip ook Rémi Cavagna en de winnaar van de recente Danilith-Nokere Koerse, Fabio Jakobsen. Net als de ex-winnaars Erik Baska (2016) en Kenny Dehaes (2013). Ook Moreno Hofland, Baptiste Planckaert, Adam Blythe en streekrenner Timothy Dupont maken kans in een mogelijke massasprint."