Gisteren werd in Waregem voor het eerst sinds 2011 een hanenzetting georganiseerd. Het volksgebruik is met uitsterven bedreigd.

25 deelnemers telde de hanenzetting gisteren in Waregem. Vroeger telde bijna elk dorp zijn vereniging, nu is het een zeldzaamheid geworden. De bedoeling is dat je bij elk drie- of vierledig hanegekraai een streepje trekt. Wie na een uur de meeste streepjes heeft, wint.

Om de volkssport in ere te houden willen de verenigingen en de wedstrijdorganisaties deze nu als immaterieel erfgoed laten erkennen.