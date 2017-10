Hanna Huygens, dochter van meervoudig Belgisch kampioen Marc Huygens, heeft de GP Talpe gewonnen in Kuurne

De race verloopt tactisch en opvallend traag, de negen deelnemers mikken allemaal op een sterke eindspurt. Dairpet leidt bij het ingaan van de laatste rechte lijn, maar Huygens kan nog binnendoor glippen, daarmee is ze de eerste vrouwelijke winnaar in de geschiedenis van de GP. Huygens, die nog altijd maar 21 is, wordt beschouwd als de kroonprinses van de Belgische paardensport.