Hanne Mestdagh trekt naar Las Palmas

De Ieperse Belgian Cat speelt volgend seizoen op Gran Canaria voor Las Palmas. Dat maakte de Spaanse club bekend. De 28-jarige Mestdagh verlaat Namen waar ze de voorbije drie seizoenen speelde. Het wordt haar derde buitenlands avontuur. Eerder speelde ze in de Verenigde Staten voor de Colorado State University (2011-2015) en in Duitsland voor Freiburg (2016-2017). In eigen land was ze verder nog actief voor Ieper, Sint-Katelijne-Waver en Castors Braine.

"Club met grote traditie"

"Ik ben heel blij nog eens in het buitenland te kunnen spelen, enkele jaren na mijn terugkeer naar België", zei Mestdagh in een eerste reactie. "Dat wou ik graag nog eens proberen. Ik ben heel blij dat het in Spanje is, één van de beste competities in Europa. Las Palmas is een club met een grote traditie in Spanje. De club werkt goed met jonge speelsters en heeft gezonde ambities." Mestdagh was de voorbije weken met de Belgian Cats actief op het olympisch basketbaltoernooi in Tokio. Ze komt in Spanje komend seizoen Antonia Delaere tegen, die voor Zaragoza gaat spelen, en mogelijk ook Jana Raman, als zij kan blijven bij Estudiantes Madrid