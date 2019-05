Harbaoui blijft vijf speeldagen geschorst

Voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Kortrijk-verdediger Hines-Ike werd Harbaoui afgelopen dinsdag vijf speeldagen geschorst. In een poging om de Gouden Stier in de laatste match van het seizoen (thuis tegen Union) nog aan de aftrap te brengen, tekende Zulte Waregem echter nog beroep aan. Als de uitspraak na 18.00 uur viel vrijdag, kon Harbaoui spelen. Dat gebeurde echter niet, omstreeks 15.30 uur bracht de Geschillencommissie Hoger Beroep zijn vonnis uit.

Daarin was de strafmaat overigens niet gewijzigd: vijf speeldagen schorsing en een boete van 5.000 euro. "Harbaoui gaf ter zitting toe dat hij de beweging uit frustratie maakte. Eventuele fouten tegen hem in het begin van de wedstrijd, kunnen niet als rechtvaardigingsgrond, verzachtende omstandigheid of schuldopheffingsgrond gebruikt worden", luidde de motivering van de Geschillencommissie Hoger Beroep. "Dergelijk ontoelaatbaar gedrag moet streng bestraft worden. De uitgesproken sanctie hield al rekening met het ongunstige disciplinaire verleden van Harboaui."

Een eerste van zijn vijf schorsingsdagen zit Harbaoui dus vrijdagavond uit, wanneer Zulte Waregem 1B-club Union ontvangt op de slotspeeldag van play-off 2B. De andere vier neemt de Tunesische spits mee naar volgend seizoen. Harbaoui is met 25 speeldagen topschutter in de Belgische competitie, maar moet nog tot zondag wachten. Eerste achtervolger Aly Samatta van landskampioen Genk (23 goals) krijgt dan thuis tegen Standard nog een ultieme kans om zijn totaal op te krikken.