Harelbeke blijft hangen op voorlaatste plaats

In tweede amateur bengelt RC Harelbeke op een voorlaatste plaats. Deze middag konden ze daar iets aan doen, al moesten ze daarvoor wel afrekenen met Jong Cercle. Groen-zwart is in goeie doen en staat in de top drie van de tabel.

RC Harelbeke verloor al vier keer op rij en verkeert dus in acute puntennood. De druk om punten te pakken tegen Jong Cercle was behoorlijk groot, maar daar leek de thuisploeg geen last van te hebben. Soli zorgde al snel voor een vroege 1-0 voorsprong. Tijd voor euforie was er echter niet. Een minuut na het openingsdoelpunt kreeg Cercle een strafschop na een haakfout van Doumbia. Wilke twijfelde niet en zette de strafschop probleemloos om. Nadat Soli z’n tweede van de middag liet liggen, zette de Harelbeekse defensie de deuren helemaal open. Wilke profiteerde optimaal en tikte z’n tweede van de avond binnen. De thuisploeg liet het hoofd niet hangen. Het ging nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer en vond dat ook opnieuw via Soli.

Ook na de rust kregen we een open wedstrijd met veel kansen te zien. Groen-Zwart slaagde er als eerste in om die te verzilveren via Ackx. Op een kwartier van het einde kwam Soli nog dicht tegen de gelijkmaker, maar het was uiteindelijke Wilke die z’n hattrick compleet maakte.

De 2-4 nederlaag levert dus geen punten op voor Harelbeke, dat voorlaatste blijft.