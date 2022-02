Harelbeke blijft ongeslagen

In de tweede amateurklasse kreeg het ongeslagen Harelbeke een andere ploeg in vorm op bezoek, Sparta Petegem. De Oost-Vlamingen staan aan de leiding in de tweede periode en strijden ook mee voor de titel. Beide ploegen bleven op een gelijkspel steken.

Harelbeke begon het best aan de wedstrijd, maar Petegem creeërde het grootste gevaar in het begin van de wedstrijd. Het was vooral een fysieke veldslag met veel stevige kopbalduels. De kansen bleven uit in de eerste periode.

De start van de tweede helft was veelbelovend met kansen voor beide ploegen. Vandenbroucke verlengde een hoekschop tot bij Vandekerckhove. Hij kopte van dichtbij binnen: 1-0 met nog 25 minuten op klok.

Harelbeke verdedigde met man en macht voor het eigen doel. Het kon een vrije trap op een gevaarlijke plaats niet vermijden. Specialist Joye van Petegem krulde de bal heerlijk binnen. De Ketelaere werd volledig op het verkeerde been gezet: 1-1 na 80 minuten spelen.

De bezoekers gingen voluit voor de overwinning in de slotfase. Het werd nog warm voor het doel van De Ketelaere, maar beide teams konden niets meer forceren. Beide teams zetten hun ongeslagen reeks verder.