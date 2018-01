Harelbeke gaat thuis de boot in tegen leider Petegem

De thuisploeg begon nochtans goed aan de wedstrijd maar kwam 0-1 achter na een beheerste lob van Joye. In de tweede helft gingen de Ratten duidelijk op zoek naar de gelijkmaker. Vlieghe was er dichtbij met een loeier op de Petegemse doelman. Maar Petegem lag op de loer en Anton Vanborm scoorde 8 minuten later de 0-2. Joye diepte de score verder uit vanop de stip. Het was uiteindelijk de net ingevallen Crispyn die de 0-4 eindstand vastlegde. De laatste overwinning van de Ratten dateert van 12 november thuis tegen Torhout.