Harelbeke haalt het met kleinste verschil van Mandel United

Mandel kreeg de beste kansen in de eerste helft, maar kwam niet tot scoren. Pas na 20 minuten komt Harelbeke voor de eerste keer opzetten. Noppe kan alleen op doel af, maar maakt de kans niet af. 0-0 is de ruststand. Ook in de tweede helft neemt Mandel het heft in handen, maar ook nu vergeet de ploeg om de kansen af te maken.

Een kwartier voor einde breekt Harelbeke vlijmscherp uit. Pyck bedient Descheemaker en die maakt er 1-0 van. Mandel probeert wel nog maar het blijft bij die score.

Door de winst wipt Harelbeke over Mandel in het klassement.