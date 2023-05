Harelbeke redt zich, Westhoek speelt eindronde voor het behoud

De ontknoping nadert in Tweede Amateur. In de strijd om het behoud keken Harelbeke en Westhoek elkaar lijnrecht in de ogen. Harelbeke mocht niet verliezen en Westhoek moest winnen om barrages voor het behoud te ontlopen.

De bezoekers uit Westhoek weten dus wat te doen en starten furieus aan de partij. Na amper één minuut moet Dutoit zijn ploeg Harelbeke al behoeden van de achterstand, hij duwt de bal in hoekschop. En vanop corner is de vroege voorsprong voor Westhoek dan toch een feit. Simoens met de levensbelangrijke openingstreffer, 0-1 voor Westhoek. Harelbeke heeft moeite met het tempo van de bezoekers. Iets voor het half uur komt Nys goed voor zijn man. De aanvaller kopt de 0-2 binnen, Westhoek op rozen na een droomstart. We gaan ook meteen rusten.

Wedstrijdbeeld kantelt, krankzinnig slot

Na de koffie zijn de rollen omgedraaid. Harelbeke scoort vlak na rust en voetbalt opnieuw met vertrouwen. Na een knappe aanval left Kyeremeh af voor Soli, die nipt naast mikt. Westhoek komt niet meer onder de druk van Harelbeke uit. Invaller Nfor, onder andere ex-gent en Zulte Waregem geeft een listig passje aan de vrijstaande Soli, 2-2 alles te herdoen voor Westhoek.

Maar Harelbeke laat zich niet uit zijn lood slaan. Linksachter Jarne Jodts kan zich eens doorzetten op zijn flank, met succes. Jodts vindt Dewaegemaeker in de zestien die de netten opnieuw doet trillen. 2-3, we zijn dan al in het slot. De reactie van de thuisploeg, die aan een doelpunt genoeg heeft voor behoud, blijft evenwel niet uit. In het absolute slot krijgt Harelbeke een hoekschop. De bal blijft hangen en dan is daar Pieter De Smet die uithaalt. De Smet maakt er toch nog 3-3 van.

Dat is meteen ook de eindstand van deze bloedstollende partij. De ratten verzekeren zich zo van het behoud. Westhoek mag zich opmaken voor de barragewedstrijden.