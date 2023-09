Harelbeke sleept punt uit de brand

De inwoners van Harelbeke en deelgemeenten konden een gratis abonnement krijgen, en dus was het Forrestierstadion aardig gevuld. Maar dat werkt niet meteen inspirerend voor de spelers, want Dikkelvenne komt verdiend op voorsprong. Er zijn niet veel kansen in de eerste helft, wat zwakke kopballetjes, en het is Bossut die nog eens aan de bak moet op een schot van Vander Meersch.

De nieuwe doelman van Harelbeke heeft zijn werk, zeker op een pegel van Verheuge. En Harelbeke dan ? Dat pakt uit met een slimme lob van Coopman. Bossut moet nog eens vrije trap uit zijn doel ranselen, en ziet dan dat zijn ploeggenoten in een gezamelijke inspanning, een ongelooflijke scrimmage, toch kunnen scoren. Het is uiteindelijk Joens Kasmi die de bal over de lijn krijgt. Het blijft uiteindelijk 1-1, een billijk gelijkspel.