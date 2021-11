Hattrick voor Lucinda Brand in Kortrijk

Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) heeft in voor de derde keer op een rij de Urban Cross in Kortrijk gewonnen. De Nederlandse wereldkampioene plaatste haar beslissende aanval in de slotronde na een spannend duel met Ceylin del Carmen Alvarado.

Onze landgenote Sanne Cant dook als eerste het veld in op het stadsparcours in Kortrijk. Voor het eerst dit seizoen kwam de Belgische kampioene op de voorste regionen piepen, maar al snel keerde haar geluk in de eerste modderstrook. Ze kwam ten val en verloor enkele posities. Ze zou uiteindelijk na een goede wedstrijd als zesde eindigen.

Cant deed niet mee voor de zege dus, wel werd het een onderonsje tussen Ceylin Del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Lucinda Brand die na een moeilijke start vanaf de derde ronde mee bikkelde voor de winst. Het trio dook de vierde ronde in met een voorsprong van 17 seconden op een groepje met Annemarie Worst, Marion Norbert Riberolle en Anna Kay. Na een schuiver van Alvarado gaf Brand er een stevige snok aan in die vierde ronde, de wereldkampioene sloeg een gaatje, maar zag het duo net voor de vijfde, en laatste, ronde opnieuw aanpikken.

Het was Denise Betsema die daarna als eerste kraakte onder de tempoversnellingen van de Europese en wereldkampioene, Alvarado bood langer weerstand. Maar ook zij moest het hoofd buigen in de laatste honderden meters. De zege voor Brand, de derde voor haar in Kortrijk.

Denise Betsema neemt de leidersplaats over van Clara Honsinger in het klassement van de X2O Badkamers Trofee die de eerste manche won op de Koppenberg.