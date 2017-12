Hedi Slimani uit Lichtervelde wint verdiend

Op de boksmeeting van maandag in Izegem heeft Hedi Slimani zijn kamp overtuigend gewonnen.

De West-Vlaming bleek na drie maanden gedwongen inactiviteit nog niets van zijn klasse verloren te hebben. De poulain van coach Filiep Tampere stond opnieuw in de ring, sinds hij in augustus voor een internationaal WBC-kamp verloor van een Rus. Nu is de dertig jarige Slimani volledig hersteld van een operatie aan de appendix. Hij won verdiend op punten van de taaie Nederlander, de 39-jarige, Innocent Anyanwu.

Alle uitslagen

Bij de Weltergewichten 4x3 won Enes Refik Ciftci door technisch knock-out in de eerste ronde van Joffrey Audenaert. Hovanes Martirosyan won door technisch knock-out in de derde ronde van Ivan Godor . Bij de Cruisergewichten 6x3 won Michael Pareo op punten van Bassim Belkhir . Bij de Super lichtgewichten 6x3 won Hedi Slimani op punten van Innocent Anyanwu . Bij de Super middengewichten 6x3 won Matingu Kindele op punten van Armen Yppremyan . Bij de Weltergewichten 6x3 won Meriton Karaxha op punten van Bernard Follea. En bij de vrouwen wint Jill Serron door technisch knock-out in de zesde ronde van Amra Okugic.