Heel wat supporters in Beernem, de officiële startplaats van de Ronde

De Ronde van Vlaanderen is natuurlijk ook een groot volksfeest, met als het ware een lintbebouwing van supporters langs het parcours. Beernem had dit jaar de eer om als officiële startplaats te fungeren, en dat lieten ze dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan.

De hele week waren er al activiteiten in Beernem, met uiteraard als hoogtepunt de passage van de koers deze morgen. De start van deze Ronde van Vlaanderen was dan wel in Brugge, de koers werd pas officieel op gang gebracht in Oedelem, deelgemeente van Beernem. Forza 8830, de lokale wielerclub was er al vroeg bij.

BEKENDE FIGUREN

Beernem was niet alleen de officiële startplaats, maar ook een van de dorpen van de ronde. Beernem ademt koers, ook dankzij bekende figuren als Sven Vanthourenhout, en Robert Vermeire.

Na lang wachten was het dan tijd voor het hoogtepunt, de passage van de renners. En zoals met alle climaxen, was ook deze in een fluit voorbij.