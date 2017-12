Dat is het geval voor alle provinciale wedstrijden. Maar ook in de nationale klassen is een aantal wedstrijden afgelast. Dat geldt onder meer voor Pepingen-Torhout en Harelbeke-Winkel in tweede amateurklasse en voor Eppegem-Wingene in derde amateurklasse.

Club Brugge laat in een mededeling weten dat er "in afwachting van meer informatie van de kalendermanager bij de Voetbalbond met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te krijgen."