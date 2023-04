Heel wat volk in Brugge voor Ronde Van Vlaanderen

In Brugge was er heel wat volk voor de start van de Ronde Van Vlaanderen. Na 6 edities in Antwerpen startte de Ronde opnieuw in Brugge.

Wat een opkomst voor de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge. Er waren heel wat wielerfans aanwezig op de Markt in Brugge om de wielrenners te zien bij de teampresentatie.

Het is van 2016 geleden dat de start gegeven wordt in Brugge. Het startschot werd de laatste zes edities gegeven in Antwerpen. Maar de komende vijf jaar zal de Ronde van Vlaanderen drie keer in Brugge starten, afgewisseld met twee edities in Antwerpen.

Drie topfavorieten

Om 10 uur zijn de renners vertrokken op de Markt. Bij de 175 renners zitten er drie topfavorieten voor de eindzege: Wout van Aert, Tadej Pogacar en tweevoudig winnaar Mathieu van der Poel. Het is reeds voor de 20e keer dat Vlaanderens Mooiste start vanuit het Venetië van het Noorden en dat opnieuw onder massaal publieke belangstelling.

De renners krijgen van startpunt 'Brugge die Schone' tot de aankomstsite op de Minderbroedersstraat van Oudenaarde 273,4 kilometer onder de wielen geschoven. Deze zijn doorspekt met tal van pittige kasseistroken en 19 hellingen met het duo Oude Kwaremont en Paterberg in de absolute finale. Vanaf de top van deze laatste bult is het nog 13 kilometer tot de eindmeet.

Omstreeks 16u50 kennen we de opvolger van Mathieu van der Poel. De 28-jarige Nederlander start dan ook met rugnummer 1 met in zijn team Alpecin-Deceuninck de sterke Deen Sören Kragh Andersen.

Wout van Aert wil gaan voor een eerste zege in Vlaanderens Mooiste. De Kempenaar voert de sterkste ploeg van het peloton, Jumbo-Visma, aan. Naast Van Aert zijn ook Christophe Laporte (winnaar van Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen) en Tiesj Benoot present.

Er is sprake van de 'Grote Drie' en naast de twee eerder geciteerde kopmannen mag Tadej Pogacar zich daar zeker bij rekenen. De Sloveen krijgt binnen UAE Team Emirates de steun van Matteo Trentin en Tim Wellens.

Oud-winnaars aan start

Wat betreft het lijstje met de oud-winnaars aan de start is Kasper Asgreen (2021) van de partij bij Soudal Quick-Step waar ook Julian Alaphilippe en Belgisch kampioen Tim Merlier figureren. Peter Sagan (2016) krijgt Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) mee en Alexander Kristoff (2015) topt bij UNO-X. En dan zijn er nog Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Biniam Girmay (Intermarché-Circus), Matej Mohoric (Bahrain Victorius), John Degenkolb (DSM), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Stefan Küng (Groupama-FDJ) en Matteo Jorgenson (Movistar).

Enkel Mathieu van der Poel kan zondagavond aansluiten bij het kransje van renners dat ooit driemaal de Ronde van Vlaanderen won. Daartoe behore de Zwitser Fabian Cancellara (2010, 2013 en 2014), Tom Boonen (2005, 2006 en 2012), Johan Museeuw (1993, 1995 en 1998), Eric Leman (1970, 1972 en 1973), de Italiaan Fiorenzo Magni (1949, 1950 en 1951) en Achiel Buysse (1940, 1941 en 1943).