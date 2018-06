Heemeryck en Coysman winnen triatlon Brugge

In de triatlon van Brugge ging de overwinning naar een oppermachtige Pieter Heemeryck. Bij de dames won Joke Coysman na een spannend duel van Ine Couckuyt.

Bij de heren ligt Pieter Heemeryck al na het zwemmen aan de leiding. De triatleet uit Winksele is in uitstekende doen en rijdt op de fiets almaar verder weg van de concurrentie. Tijdens het lopen vergroot hij alleen maar zijn voorsprong en Heemeryck wint dan ook met groot overwicht de triatlon van Brugge. Stenn Goetstouwers wordt tweede voor Geert Lauryssen.

Meer spanning bij de dames

Bij de dames is de wedstrijd ietsje spannender. Ine Couckyt van de Izegemse triatlonclub ligt na het zwemmen aan de leiding voor haar ploeggenote Karlien De Waele. Couckuyt blijft op kop, maar in het lopen verzwakt ze plots. Op een paar kilometer van het einde wordt ze dan door Joke Coysman voorbijgelopen. Zo wint Coysman voor de vierde keer in Brugge. Couckuyt wordt tweede voor Lore Vanclooster.