Heist wint de beker van West-Vlaanderen

Heist heeft de beker van West-Vlaanderen gewonnen in het vrouwenvoetbal. Het versloeg Zulte Waregem C in de finale met 3-2.

In het Mirakelstadion van Racing Waregem stonden Heist en Zulte Waregem C, allebei uitkomend in eerste provinciale, tegenover elkaar in de finale van de Beker van West-Vlaanderen. Heist greep Zulte Waregem meteen naar de keel en stond na 25 minuten al 2-0 voor na goals van Vanvelden en Wille.

Na de rust brengen Mestdagh en Dierick Zulte Waregem terug op gelijke hoogte. Maar Ruth Wille scoort diep in de tweede helft haar tweede doelpunt van de dag en zorgt er zo voor dat Heist verdiend de beker van West-Vlaanderen wint.