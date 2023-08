Hekkensluiter KV Kortrijk huurt Sheyi Ojo van Cardiff

KV Kortrijk blijft uitpakken op de transfermarkt. De club presenteert vandaag haar zevende zomeraanwinst in de vorm van Sheyi Ojo. De rechterwinger wordt geleend van zusterclub Cardiff, dat uitkomt in de Engelse Championship.

De 26-jarige Engelsman genoot zijn jeugdopleiding bij Liverpool, waarvoor hij in 2016 debuteerde in de Premier League. Hij kon zich evenwel nooit echt doorzetten op Anfield. Er volgden tal van uitleenbeurten aan ploegen als Wolverhampton, Fulham, Reims, Rangers en ook Cardiff, waar hij in het seizoen 2020-2021 zijn meest productieve periode kende. De Bluebirds lijfden hem vorige zomer transfervrij in.

De Kerels kamperen na drie speelrondes puntenloos op de laatste plaats in de tussenstand van de Jupiler Pro League. Eerder deze week werden Abdoulaye Sissako en Thierry Ambrose al opgepikt bij degradanten Zulte Waregem en KV Oostende.