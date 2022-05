Op het BK Wielrennen bij de meisjes-juniores is Helene Hesters als eerste over de streep gereden. Marith Vanhove kent zo haar opvolger.

Om 11 uur mochten de 68 deelneemsters aan hun wedstrijd beginnen. Na negen ronden van zo'n 8,5 kilometer was het de Gentse Helene Hesters die als eerste over de streep reed. Een verdiende winst, na verschillende mooie inspanningen verdeeld over de wedstrijd.

Anna Vanderaerden is tweede, voor Xaydee Van Sinaey. Wittevrongel is zesde.