De Belgen waren ook niet aan het feest in de Kattekoers. De overwinning was voor de Brit Jacob Hennessy.

Hij haalde het in de spurt met acht van de Amerikaan Garrison en de Noor Tiller. Die acht waren de overblijvers van een ontsnapping die al na ruim twintig kilometer tot stand was gekomen. Opvallend, drie jaar geleden was Hennessy nog motorcrosser. De Kattekoers is pas zijn derde wedstrijd in ons land.

De Kattekoers is onderdeel van de Nations Cup voor beloften, en wordt dus met nationale selecties gereden: een klassieker van 185 kilometer lang.