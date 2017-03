Herbekijk hier de bekerspecial

Zulte Waregem heeft de beker van België voetbal gewonnen. In de finale versloeg Essevee KV Oostende na strafschoppen. De stand na 120 minuten was 3-3. Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut was de held van de avond. Hij stopte twee strafschoppen.

Na bijna 20 minuten spelen, scoorde Dimata de 1-0. Hij profiteerde van een slippertje van Baudry en schoot de bal via de linkerpaal naast Bossut in doel. Maar lang kon KV Oostende niet van die voorsprong genieten. Amper 6 minuten later maakte Timothy Derijck de gelijkmaker. De verdediger stond op de goeie plaats nadat een vrije trap van Hamalainen tegen de paal was beland. Derijck trouwens verrassend aan de aftrap, hij was lang out door blessure. Daarna brak de wedstrijd helemaal open, met kansen aan beide zijden. Musona vlamde tegen de lat voor KVO, Hamalainen en Leye waren voor Zulte Waregem dicht bij de 1-2, en opnieuw Musona kon bijna scoren met een schuiver, maar Bossut bracht redding. Meteen de laatste kans van een boeiende eerste periode.

De tweede helft begon met een kopbal voor Lerager, maar het doelpunt viel aan de overkant. Na een voorzet van Marusic kon alweer Dimata binnenwerken. Hij deed dat op een fraaie manier, achter het steunbeen. 2-1 dus voor KV Oostende. Maar net als in de eerste helft had Zulte Waregem ook nu weer een snelle reactie in huis. De ingevallen Sander Coopman kon profiteren van laks terugkoppen van Marusic en tekende voor 2-2. Niet veel later slaagde Onur Kaya erin om een niet te missen kans de nek om te wringen. Oostende even van slag, maar de kustploeg kreeg via invaller Canesin toch een goeie mogelijkheid op een nieuwe voorsprong na een scrimmage voor het doel van Sammy Bossut. In de toegevoegde tijd kregen beide ploegen nog elk een goeie kans, maar Dimata en Leye scoorden niet. 2-2 dus na 90 minuten en verlengingen.

Spanning troef natuurlijk en dat zorgde ervoor dat goed voetbal achterwege bleef. Amper doelkansen ook in de eerste verlenging, alleen Siani kon uithalen, maar z'n schot was te zwak om echt gevaarlijk te zijn. En ook een vrije trap van Mbaye Leye kon Dutoit niet verontrusten. Het vuurwerk was voor de tweede verlenging. Na een vrije trap van Hamalainen kopte Gueye keihard de 2-3 binnen. Oostende moest nu reageren, en na een handsbal van Dalsgaard in de 16 ging de bal op de stip. Musona zette de elfmeter om. 3-3 was ook de stand na 120 minuten. Strafschoppen dus, en daarin toonde Zulte Waregem zich het koelbloedigst. Sammy Bossut pakte twee strafschoppen van KV Oostende, Zulte Waregem bleef foutloos. Brian Hamalainen scoorde de beslissende strafschop en bezorgde Essevee zo de tweede beker in het bestaan van de club.