Herbekijk: persconferentie Marc Coucke

Vanderhaeghe gisteren ontslagen

Na de barslechte seizoensstart heeft KV Oostende dinsdagavond zijn trainer Yves Vanderhaeghe ontslagen. Assistent Adnan Custovic neemt voorlopig over. Het ontslag van Vanderhaeghe komt niet helemaal als een verrassing. Met een 1 op 21 wordt het voor elke trainer moeilijk om in het zadel te blijven. Even leek het er nog op dat KVO nog de bekerwedstrijd van woensdag tegen Union zou afwachten, maar uiteindelijk heeft de clubleiding dus toch niet zolang gewacht.

KV Oostende speelt vanavond tegen Union (1B) in de 1/16e finales van de Beker van België. Een vroege uitschakeling in de beker wil de kustploeg absoluut vermijden.