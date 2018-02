Hermes Oostende haalt libero Amber de Tant binnen

Na spelverdeelster Jasmien Biebauw is het opnieuw een speelster van landskampioen en bekerhouder Asterix Avo Beveren en van de Yellow Tigers die de kustploeg komt versterken: de 19-jarige libero Amber de Tant. Amber wordt algemeen aanzien als één van de beste Belgische libero’s. Op 18 februari speelt haar team Asterix de Belgische bekerfinale in het Antwerpse Sportpaleis tegen Oudegem. Dit jonge Oost-Vlaamse talent is 1m77 groot en zal ongetwijfeld een forse versterking betekening voor de receptie en de verdediging van de groengeeltjes.