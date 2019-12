Hermes Oostende speelt bekerfinale

Bekerhouder Hermes Oostende en Belgisch kampioen Asterix Beveren hebben zich geplaatst voor de finale van de Beker van België volleybal voor vrouwenteams. Die vindt op 16 februari plaats in het Antwerpse Sportpaleis.

In de halve finales haalde Hermes Oostende het zaterdag met 3-0 van VDK Gent, de setstanden waren 25-16, 25-22 en 25-23. De West-Vlamingen hadden de heenmatch al met 1-3 gewonnen. Asterix Beveren versloeg Modal Charleroi met 3-0. Charleroi had ook in de heenmatch geen set weten te winnen.

Hermes Oostende pakte vorig seizoen de beker door in de finale af te rekenen met Michelbeke. Asterix Beveren won de vijf voorgaande seizoenen de beker. De Waaslandse club heeft dertien bekertrofeeën in de prijzenkast, Oostende zes.