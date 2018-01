Hermes Oostende stunt tegen Obrenovac

Hermes Oostende was niet onder de indruk van de grote sterke Servische vrouwen in set 1. Bij 18-18 trok de kustploeg de stand in evenwicht en het de wedstrijd in handen. Set 1 ging al bij al vlot naar de thuisploeg 25-21.

In set twee speelde Hermes Oostende de bezoekers van het parket. Het liep uit tot 18-7 en pakte de set met duidelijke 25-18 cijfers. Ook in set drie was Oostende duidelijk beter. Opnieuw 25-18 en een onverhoopte 3-0 zege.

Over twee weken speelt Hermes Oostende de terugwedstrijd in Servië. Aan twee sets heeft Hermes genoeg om door te stoten naar de kwartfinales van de Challenge Cup.