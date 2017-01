Een uitgebreid verslag vanavond in Sport West

Hermes Oostende zet 2017 goed in

De eerste set was niet veel soeps: slechte recepties bij de thuisploeg en een goed functionerend blok bij de bezoekers. Zoersel pakt de set met 23-25. Daarna is het al Hermes dat de klok slaat. De tweede set wordt gewonnen, weliswaar moeizaam, met 27-25.

Set drie en vier waren walk-overs: twee keer 25-17 en al bij al een toch nog vrij makkelijke 3-1 zege. In de Liga A, de hoogste klasse in het vrouwenvolleybal, staat Hermes Oostende nu op een vijfde plaats, maar de Oostendse dames kijken naar boven. Top vier is de ambitie.