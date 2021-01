Hermes stoot niet door naar halve finales

De Henegouwse vrouwen versloegen in hun zaal in Thuillies, een deelgemeente van Thuin, Oostende met 3-2 (25-21, 19-25, 20-25, 25-17 en 15-9). Oudegem rekende in zijn kwartfinale af met Tongeren en haalde het met 3-1 (25-15, 25-23, 16-25 en 25/22). Zondag volgen de twee andere kwartfinales. Antwerpen kijkt Gent in de ogen en Michelbeke treft Asterix Avo. De heenwedstrijden van de halve finales staan komende woensdag al op de planning, de returns volgen op 30 januari. Oudegem speelt om een finaleticket tegen Tchalou.

Geen tweede finale op rij

Hermes Oostende was de titelverdediger. De West-Vlaamse vrouwen haalden het in februari vorig jaar in de finale in het Antwerpse Sportpaleis tegen Asterix Avo. Het was de zevende bekerzege voor Oostende (na 1971, 1972, 1977, 1982, 1983 en 2019). Alleen Asterix doet met dertien bekerzeges nog beter.