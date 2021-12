De terugwedstrijd in de achtste finale van de Challenge Cup werd daags na de zware 3-0 nederlaag al gespeeld. Panathinaikos, leider in de Griekse competitie won na drie indrukwekkend sets. Maar Hermes was vastbesloten toch nog iets te maken van hun Griekse avontuur. Het won set een (25 - 22) en set drie (25 - 21), de Griekse meisjes pakten twee ((18 - 25) en vier

(22 - 25). Oostende was dan al uitgeschakeld, maar pakte toch nog de prestigieuze overwinning na 15-10 in de belle.