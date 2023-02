Het nieuwe wegseizoen in België is op gang geschoten

In Gent is zaterdagvoormiddag de start gegeven van de 78e editie van de Omloop Het Nieuwsblad. 173 renners verschenen aan de start van de eerste koers van het nieuwe wegseizoen in ons land. Op de Emile Clauslaan schoot burgemeester Mathias De Clercq de wedstrijd op gang.

Het aantal kanshebbers om Wout van Aert op te volgen, is redelijk impressionant. Deze Omloop is misschien wel de meest onvoorspelbare wedstrijd in het reeksje van voorjaarsklassiekers. De Belgische openingswedstrijd komt immers lang voor de heilige week met de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en als apotheose de Ronde van Vlaanderen.

Arnaud De Lie mag zich tot het kransje favorieten rekenen. De 20-jarige Waal zit nu al in bloedvorm en is gretig, heel gretig. Maar zo starten er in de schaduw van 't Kuipke en het ICC in de Arteveldestad nog wel wat meer renners. Sep Vanmarcke uit Kortrijk liet op Instagram weten dat hij kerngezond aan de start zal staan. Kan de West-Vlaming zijn zege van 2012 nog eens over te doen?

Jasper Philipsen, Tim Wellens, Tom Pidcock en de tandem bij Jumbo-Visma Tiesj Benoot en Christophe Laporte worden ook best in het oog gehouden. Het is ook uitkijken naar Yves Lampaert. De man uit Izegem was drie jaar geleden al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.

Het concept van de Omloop, met daarin driemaal een passage over de kasseizone van de Haaghoek, blijft ook dit jaar behouden. De Molenberg is terug van even weggeweest en staat als zevende helling van de dag geprogrammeerd. De laatste twee hellingen van de dag zijn de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. De top van deze laatste bult situeert zich op 11 kilometer van de finish op de Elisabethlaan in Ninove. Omstreeks 16u15 kennen we daar de opvolger van Wout van Aert.