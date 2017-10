Heuglijk nieuws voor KV Kortrijk

Ook de bedrijven op Evolis zelf werden intussen via mail al ingelicht in die richting. De club wil er een stadion bouwen voor 12.000 tot 14.000 toeschouwers.

Een verrassing is die keuze niet. In 2011 al zagen zowel de club, de stad als intercommunale Leiedal – de eigenaar van de gronden – vooral mogelijkheden voor een nieuw stadion bij de Evolissite. En niet – bijvoorbeeld – op Ter Biest in Wevelgem, waar nu eerder plannen zijn voor een nieuwe IKEA-vestiging. Het stuk grond, een kleine 10 hectare groot, vlakbij de ‘Cowboy Henk’-rotonde, is voorbestemd voor een invulling ‘met supraregionale inkleuring’. Een voetbalstadion past hier perfect in. Zes jaar terug werd er ook nog gedacht een olympisch zwembad op die plaats. Intussen weten is dat zwembad al ruimschoots in aanbouw op een andere plaats: Kortrijk Weide.

Vraagteken 1: Wie zal dat betalen?

De voorkeur voor Evolis zal dus zondag uitgesproken worden. Maar er blijven nog enkele vragen die een antwoord moeten krijgen. De belangrijkste vraag is: Hoe maak je een stadion levensvatbaar.

Het financiële plaatje dus voorop. Met andere woorden: ‘Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel ping’? Het antwoord ligt ergens voor de hand. Nu KV Kortrijk in handen is van de Maleisiër Vincent Tan, liggen de kaarten er financieel een stuk beter voor. Meteen nadat hij de eigenaar werd, gaf Tan al aan dat hij via ‘zijn’ andere clubs wel spelers wil ter beschikking stellen. Maar dat hij vooral op langere termijn de club wil naar een hoger niveau brengen, door te investeren in de infrastructuur ook. Lees: Een nieuw stadion.

De stad Kortrijk wil mee de ruimtelijke knoop helpen ontwarren, maar weigerde in het verleden ook maar één euro extra belastinggeld in het stadion te steken. Eenzelfde strategie als bij de stad Waregem, voor de verbouwing aan het Regenboogstadion, trouwens. In 2013, bij het begin van de huidige legislatuur, kreeg KV Kortrijk al ineens – in plaats van gespreid over zes jaar – een bijdrage van 900.000 euro van de stad Kortrijk. Daar blijft het dus bij tot 2019.

Als KV Kortrijk niet zelf de volledige kost van het stadion wil dragen, zal er bijgevolg nog een andere invulling moeten komen bij het stadion. Er moet meer activiteit mogelijk zijn dan om de twee weken een voetbalwedstrijd van 90 minuten. Wellicht wordt dat vertaald in een extra kantoorruimte, die gekoppeld wordt aan de nabijgelegen bedrijvenzone. En die dus kan verhuurd worden. Dat lijkt de meest voor de hand liggende mogelijkheid.

Extra puur commerciële winkelruimte lijkt uit de boze, want dat willen noch de stad, noch Unizo. Dat vreest voor concurrentie met de detailhandel in de binnenstad en wijst er op dat er al een voldoende retailaanbod is. Zowel met K in Kortrijk als Ringshopping of andere winkelcentra in de omgeving van Kortrijk. Maar toch is er ook commercieel iets mogelijk. Sport gerelateerde zaken (zoals, bijvoorbeeld, een fitness of een bowlingzaak) kunnen zeker een extra financiële mogelijkheid bieden en zullen ook niet op verzet stoten van de overheid.

Vraagteken 2: De mobiliteit

Niet enkel het financiële maakt deel uit van de ‘levensvatbaarheid’ van een stadion. Ook de mobiliteit is nog een vraagteken.

Nochtans lijkt dat in de eerste plaats geen probleem. De locatie ligt vlakbij een afrit van de E17, buiten het stadscentrum. Anders dus dan het huidige Guldensporenstadion waar topaffiches van KV Kortrijk ook vaak voor een verkeersinfarct zorgen. Maar daarmee zijn niet alle vraagtekens van de baan.

Als een nieuw stadion plaats moet bieden aan pakweg 14.000 toeschouwers, dan zijn er dat al de helft meer dan de maximumcapaciteit van het huidige Guldensporenstadion (ruim 9.000 toeschouwers). De afrit van de E17 is op dit moment niet berekend op een dergelijk grote verkeersstroom die zich bovendien concentreert op erg korte tijd (kort voor en kort na de wedstrijd). Een oplossing hiervoor dringt zich op.

Bij mobiliteit horen ook parkeermogelijkheden. Extra ruimte hiervoor aansnijden, lijkt met de huidige betonstop uit den boze. Het stadsbestuur kantte zich eerder ook al tegen een parkeertoren voor het ziekenhuis AZ Groeninge. Extra bovengrondse ruimte omturnen in een parking, dat wordt dus moeilijk. Al is er uiteraard wel wat mogelijk in combinatie met de huidige bedrijvenzone. De momenten waarop er gevoetbald wordt, zijn complementair met de kantooruren.

Al moet je als supporter natuurlijk niet per se met de wagen naar het stadion komen. Maar extra voorzieningen voor het openbaar vervoer, zijn er op vandaag niet aan de site Evolis. En het stadion ligt wel een eindje buiten de stad. De supporter die met de fiets komt, kan wel gebruik maken van de fietssnelweg met het Guldensporenpad. Maar zal toch ook een mentaliteitswijziging moeten ondergaan.

Vraagteken drie: De sfeer

Los van deze vraagtekens, hoeft KV Kortrijk principieel geen seconden te twijfelen aan de keuze voor een nieuw stadion. De infrastructuur van het huidige Guldensporenstadion is hopeloos verouderd. Er is geen enkele zinvolle mogelijkheid om op de huidige site uit te breiden. De mogelijkheden om de VIPs te ontvangen dateren uit de 20e eeuw. Daar dus meer inkomsten genereren kan ook al niet.

Blijft de subjectieve vraag van ‘de gezelligheid’. Supporters zitten in het huidige Guldensporenstadion kort op het veld. Tegenstanders omschrijven de verplaatsing naar KVK meestal als ‘lastig’, maar het stadion wel als ‘ouderwets gezellig’. En dat is net een deel van de charme, die ook de thuisploeg soms vleugels geeft. Al zijn het et die vleugels die de jongste tijd wat minder worden uitgeslagen….

Wie vooruit wil, moet niet in het verleden blijven stilstaan. Maar punten voor sfeer en gezelligheid, zijn niet enkel in “Komen Eten” een belangrijk aspect. Ook hier zal de club, bij de uitbouw van zijn stadionplannen, moeten bij stilstaan.