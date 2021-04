"Hiervoor wilde ik gisteren tekenen"

Vanmarcke: "Hiervoor wilde ik op 40km voor de streep tekenen"

Met een krachtige jump gooit Sep Vanmarcke zijn fiets nog naar de vijfde plaats, voor Wout Van Aert en Gianni vermeersch. En dat na een week vol vraagtekens.

Hier had ik gisteren voor getekend en hier had ik ook veertig kilometer voor de streep nog voor getekend. Het was een feit dat ik twee en een halve week training en koers gemist heb. Vorige week stond ik wel aan de start maar daar haalde ik gewoon geen niveau. Ik kon niet voldoende ademen. Ik voelde in de koers dat ik op de klimmetjes nog tekort kwam. De laatste tien kilometer kreeg ik krampen. dat komt er ook bij als je zo lang niet kan trainen. Het is jammer dat we Greg Van

Avermaet en Jasper Stuyven nog moesten laten gaan. Maar op zich was ik heel blij met die vijfde plek.

Vermeersch: "Mijn best gedaan"

We stonden hier vandaag met de ploeg aan de start om Mathieu te laten winnen. Als je dan tweede wordt is dat natuurlijk wel een ontgoocheling maar ik denk niet dat we onszelf iets te verwijten hebben. De ploeg was er, Mathieu ook. Alleen was er één mannetje een tikkeltje sterker. Ik reed mee in de achtervolgende groep. Je weet nooit wat er gebeurt. Ik kon zo nog wat afstoppen want we kwamen toch nog dichter in die laatste vijf kilometer. ja, kijk, ik heb mijn best gedaan.

Lampaert : "Ik besliste de koers open te breken"

Deceuninck Quick.Step kon de voorbije twee jaren niet vieren in de Ronde. Vandaag wel. Al kwam Yves Lampaert niet in het stuk voor.

Ik voelde me geroepen om het zelf open te breken want ik had geen superbenen. dan begon het wat te versplinteren maar we zaten overal goed vertegenwoordigd. Dit was een ideaal scenario voor ons. Ik heb na de Koppenberg wat getwijfeld en ben in het derde groepje beland en nooit meer in koers gekomen. Super wat Kasper hier vandaag doet!

Wallays : "Drie keer in de vroege vlucht"

Voor de aangename verrassing dit voorjaar zorgt Jelle Wallays. Alweer mee in de vroege vlucht.

Ik had de ploeg gezegd dat ik ging meeschuiven. ik denk dat ik dit voorjaar driemaal in de vroege vlucht zit. Ik heb me serieus in de picture gereden. Telkens heb ik iets kunnen doen voor Laporte, dat is goed.