Hitte: Nacht van Vlaanderen neemt extra maatregelen

André Mingneau, koersdirecteur Nacht Van Vlaanderen: "We hebben al alle omstandigheden gehad, maar dit jaar voorzien we wel extra bevoorradingsposten met water. Ook aan de finish worden flesjes water uitgedeeld en langs het parcours voorzien we een paar waterbogen."

De organisatie roept bewoners langs het parcours ook op om de tuinslang klaar te leggen om de deelnemers nat te sproeien. Er zijn 20 posten waar de wandelaars op adem kunnen komen, en ook het Rode Kruis staat klaar. En er is meer. “Het parcours is ook zo uitgetekend, zowel voor het wandelen als voor het lopen, dat we enorm veel gebruik maken van de schaduw, van bossen, van een laan die beplant is met groet bomen. Ik denk dat het wandelen voor de helft doorgaat in bossen, dus we maken gebruik van natuurlijke schaduw en natuurlijke afkoeling.”

Paarden rijden in Brugge wel uit

Ondanks de hitte rijden de paardenkoetsen in Brugge wel uit. De zeelucht daar zal voldoende afkoeling bieden. De paarden krijgen wel extra water.