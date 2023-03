Hoe gezond is extreem sporten? Sportarts Mathieu Maroy geeft een woordje uitleg

Sportarts Mathieu Maroy werkt in het sportmedisch centrum van AZ Delta in Roeselare. Ook hij heeft afgelopen nacht de buitengewone prestatie van ultraloper Karel Sabbe gevolgd.

Heel uitzonderlijk

De sportarts legt onder meer uit dat, hoe vaak je ook traint, niet iedereen over de juiste lichaamsbouw of cardiale vermogen beschikt. "Ik denk dat dat heel uitzonderlijk is, aangezien nog maar weinig mensen daarin geslaagd zijn. Er is heel veel aanleg mee gemoeid."

Bredenaar Mathieu Bonne deed vorig jaar acht dagen na elkaar acht volledige triatlons. Volgens de arts hoeft extreem sporten niet gepaard te gaan met blijvende schade aan gewrichten. "Als er al schade is kan je heel veel met spierkracht opvangen. De belangrijkste preventie voor artrose en de belangrijkste behandeling is zorgen voor goed spierweefsel."

Blijvende hersenschade

Bonne begon ook net zoals Karel Sabbe te hallucineren door slaapgebrek en uitdroging en dat baart de arts zorgen. "Op lange termijn is er soms door het vochttekort ook schade aan de purkinjecellen. Dat zijn kleine cellen in de kleine hersenen die ervoor kunnen zorgen dat er bepaalde afwijkingen blijven bestaan."

Het zijn afwijkingen die je het best kan vergelijken met iemand die te veel gedronken heeft. Normale handelingen kan je nog moeilijk uitvoeren. Over de schreef gaan is sterk afgeraden want eens dat gebeurt kan er blijvende schade aan de hersenen zijn.

Goed voorbereid zijn

Nog zo'n extreme prestatie was die van de Torhoutse Marieke Blomme die in een recordtempo de kustlijn afzwom. De sportarts benadrukt dat bewegen en sporten goed is, maar extreem sporten ongezond is. Wie het toch doet moet daar heel goed op voorbereid zijn.

Ook Matthieu Bonne heeft de jongste tijd een maniakale voorbereiding op zitten. Hij probeert namelijk volgende week in één week tijd 4000 km te fietsen. Dat zou hem opnieuw een wereldrecord opleveren.