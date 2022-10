Hoefkens: "Moet mijn spelers pluim geven"

Club Brugge versloeg dinsdag in een kolkend Jan Breydelstadion op de derde speeldag van groep B in de Champions League Atlético Madrid met 2-0 en behoudt zo het maximum van negen punten.

"Ik denk dat we op voorhand wisten wat we moesten doen, Ik ben dus heel tevreden met hoe mijn spelers hun taken hebben uitgevoerd", zei de Brugse T1. "We zijn erin geslaagd om hen in de eerste helft te laten afzien. In de tweede helft ging het wat moeilijker, ze gingen alles of niets spelen. We moesten agressief blijven in balbezit, maar hebben het vandaag fantastisch goed gedaan. Ik moet iedereen van mijn spelers een pluim geven."

Club telt het maximum van negen punten en kan de kwalificatie voor de knock-outfase bijna niet meer mislopen. "Maar ik leef van wedstrijd tot wedstrijd", aldus Hoefkens. "We hebben natuurlijk een doel en dat is ons kwalificeren voor de volgende ronde. We moeten niet aan de verre toekomst denken maar aan de nabije, en dat is de volgende 90 minuten."

Reacties Mignolet en Jutgla

"We hebben al een aantal geweldige wedstrijden beleefd, maar dit is echt een speciale avond", zegtt doelman Simon Mignolet. "Iedereen deed zijn werk, zowel aanvallend als verdedigend. Het was moeilijk in de tweede helft met hun druk. We hadden ook een beetje geluk met de gemiste penalty. Ik ben erg blij en het is ook mooi voor het Belgische voetbal."

Ook doelpuntenmaker Ferran Jutgla was in de wolken. "Het was een hele speciale avond", reageerde de 23-jarige Spanjaard, die zich 'Player of the Match' mocht noemen. "Het is een echte kans voor mij om de Champions League te spelen. Kunnen we de kwalificatie nu nog mislopen? We moeten elke wedstrijd spelen en deze lijn doortrekken. Het was sowieso speciaal om tegen een Spaans team te scoren."

