Hoop voor KSV Roeselare

Roeselare trekt nu naar het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, om in beroep de licentie voor volgend seizoen af te dwingen. Eerder had de licentiecommissie de club verwezen naar 2de amateur. Ten laatste op 10 mei is er een uitspraak. KSV Roeselare kent een bijzonder moeilijk seizoen, sportief en extrasportief. Zo zijn de spelers al maandenlang niet betaald. Maar dat komt nu dus al zeker in orde.

'Zwarte pagina omdraaien'

'We hopen te kunnen rekenen op de steun en het vertrouwen van onze medewerkers, supporters, partners, enz. om de zwartste pagina in onze geschiedenis om te draaien en zo samen te genieten van professioneel voetbal op Schiervelde volgend seizoen', klinkt het in een statement van de club.