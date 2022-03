Hugo Broos in Kortrijk als bondscoach van Zuid-Afrika

Hugo Broos was vrijdagavond te gast in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk voor een oefeninterland tegen Guinee. De succescoach uit Varsenare is bezig aan zijn laatste klus als hoofdtrainer. Zijn ultieme doel is voor een tweede keer de Afrika Cup winnen.

"Het is prettig om terug naar je land te komen en dat met een vreemde ploeg. We speelden ook een goede match, het was een blij weerzien." Hugo Broos is even op bezoek in België. Met zijn Zuid-Afrika is hij momenteel op stage in Rijsel. Deze week spelen ze nog een wedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk.

Broos kondigde in 2019 aan dat hij met pensioen ging. Na een tegenvallende periode bij KV Oostende als sportief directeur en interim-coach was het genoeg geweest. Tot Zuid-Afrika hem contacteerde voor een job als bondscoach.

Het Zuid-Afrikaanse voetbal is met de ex-coach van onder meer Club Brugge en Anderlecht bezig aan een terugweg na de tegenvallende prestaties van de afgelopen tien jaar. Wij gingen Hugo Broos opzoeken op en rond de velden van KV Kortrijk.