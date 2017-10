Hugo Broos stelt boek voor

Hugo Broos heeft heel veel gewonnen in zijn voetballeven. Als speler: vier kampioenstitels, vijf bekers en drie Europacups met Anderlecht en Club Brugge. Als Rode Duivel: de halve finales op Mexico 86. Als trainer: drie kampioenstitels en twee bekers, ook met Anderlecht en Club. Hij was ook vier keer Trainer van het Jaar. En ook winnaar van de Afrika Cup als bondscoach van Kameroen in 2017. In dit boek vertelt hij honderduit over zijn zegedrang, zijn 47 jaar in het topvoetbal en zijn scherpe voetbalinzicht.

Op de voorstelling van het boek waren heel wat mensen uit de voetbalwereld aanwezig, onder meer Jean-Marie Pfaff, Vincent Mannaert en Michel D'Hooghe. Hugo Broos gaf er ook een nieuwtje weg. Hij gaat nog door als bondscoach van Kameroen tot na de Africa Cup van 2019, daarna stopt hij met voetbal.

Het boek is geschreven door Filip Osselaer en is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts. De opbrengst gaat integraal naar Casa Hogar, een initiatief dat Mexicaanse straatkinderen ondersteunt.