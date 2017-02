Hugo Broos wordt ereburger Jabbeke

Hugo Broos, die in de Jabbeekse deelgemeente Varsenare woont, won als bondscoach van Kameroen de Africa Cup. De 'Ontembare Leeuwen' versloegen in de finale Egypte met 2-1. Daarop brak in Kameroen een waar volksfeest los. Broos en de spelers van de nationale ploeg (met ook Sebastien Siani van KV Oostende) zijn er als helden onthaald. Sinds vanmorgen vroeg is Hugo Broos weer in het land. Na de hectische Africa Cup en de feestelijkheden achteraf wil hij de komende dagen wat tijd inhalen met z'n familie.