Huygens en Cyriel d'Atom pakken Grote Winterprijs in Kuurne

De sportieve hoogtepunten blijven elkaar opvolgen in Kuurne. Na Fabio Jakobsen zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne was het gisteren de beurt aan Hanna Huygens.

De jonge jockey uit Haacht won met Cyriel d'Atom de Grote Winterprijs op de renbaan van Kuurne. De drafsport heeft het niet makkelijk in Kuurne, maar voor de Mardi Gras meeting wil er toch nog wel eens wat volk opdraven.

En ook qua paarden daagt er mooi volk op. Zeker voor de Grote Winterprijs, gedoteerd met 10.000 euro, daar moeten de paarden 2300 meter voor afleggen. Zoals Beau Gamin, een Franse hengst, die in zijn elfjarige carrière bijna 750.000 euro heeft verdiend, het meeste van de 14 paarden aan de start. Dit is ook het laatste wat we van deze mooie jongen zullen vertellen, want in het wedstrijdverhaal komt hij niet voor.

De beste start is voor Charme de Star. Christophe De Groote ment de tienjarige ruin meteen naar de kop. En daar zal hij ook een hele lange tijd blijven lopen. Met in zijn spoor Viking d'Hermes en Colonel.

Na de eerste ronde is het nog steeds Charme de Star die leidt, Veilid leidt de achtervolging voor Colonel en Vanity Luis. Net voor het ingaan van de laatste bocht neemt Veiled Charme de Star te grazen, maar gewonnen spel heeft jockey Robin Bakker zeker nog niet. Aan de linkerkant komt er een explosieve aanval van Cyriel d'Atom. Perfecte timing van Hanna Huygens, die onweerstaanbaar naar de leiding gaat, en deze Grote Winterprijs op haar hoed mag steken. Cyriel d'Atom wint voor Colonel en Desir Castelets.

Mooie overwinning voor Huygens, die de Stal D'Atom 4800 euro winstpremie oplevert.