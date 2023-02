Ichtegem herdenkt verongelukte wielrenner met evenementen en een nieuw biertje

Op 16 juni is het precies 75 jaar geleden dat wielrenner Richard Depoorter uit Ichtegem om het leven kwam bij een ongeval in de Ronde van Zwitserland. Die tragische gebeurtenis wordt in Ichtegem het hele jaar door herdacht.

Het startschot wordt volgende week gegeven bij de start van de Grote Prijs Jempi Monsere.Dan kun je een speciaal gebrouwen bier proeven, de Richard Depoorter 6. De naam verwijst zowel naar het alcoholpercentage als naar de hellingsgraad van de tunnel in Wassen waar de tweevoudige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik is verongelukt. Het etiket heeft de kleur van zijn laatste wielertruitje, en het embleem is dat van zijn eigen fietsmerk. Tijdens het Jaar van Richard zijn er heel wat activiteiten rond de wielerlegende, verdeeld over vier etappes. Het bier is het eerste.

Lieven Cobbaert, burgemeester Ichtegem: "Dan hebben wij een tweede etappe, die begint eind april met een gezinsfietstocht, een fotozoektocht. Op 16 juni, de overlijdensdatum van Richard, houden wij een formele herdenking aan het graf, maar 's avonds is er een tafelmoment waarbij we terugblikken op het hele leven van Richard. Niet alleen zijn overlijden, maar ook zijn overwinningen, zoals Luik-Bastenaken-Luik, met mensen uit de koers en familieleden. En we eindigen op 3 september met een Richarddag, waarbij we het centrum van Ichtegem verkeersvrij zullen maken, en een Richardpicknick zullen organiseren."