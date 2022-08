Ieper maakt zich op voor WRC en BRC

Vanaf donderdag tot en met zondag wordt er in Ieper en de Westhoek de Ypres Rally georganiseerd, dat is de negende wedstrijd van het WRC en de zesde wedstrijd van het BRC.

In totaal zijn 88 teams ingeschreven voor deze wedstrijd waaronder alle toppers uit het WRC en BRC. Onder hen ook elfvoudig winnaar van de Ypres Rally, Freddy Loix (Skoda Fabia Rally2).

Verdeeld over de drie wedstrijddagen krijgen de deelnemers een volledig verhard parcours voorgeschoteld. Ypres is de eerste asfaltrally sinds de rally van Kroatië die in april georganiseerd werd. Ieper staat bekend voor zijn smalle wegen en diepe koorden. Er is weinig ruimte om fouten te maken.

De actie begint donderdagnamiddag met de shakedown in Nieuwkerke waar een proef van 7.34 km is uitgetekend. Vanaf vrijdag tot en met zondag worden er 20 klassementsritten gereden goed voor een totaal van 281.58 km. Het kloppend hart van de Ypres rally is de grote markt in Ieper.

Op vrijdag worden er twee lussen van telkens vier klassementsritten gereden. Met 19.6 km is de rit van Westouter-Boeschepe de langste. Op zaterdag worden nog eens twee lussen van telkens vier klassementsritten gereden waaronder de rit van Dikkebus en Hollebeke. Die laatste is met 22.32 km de langste van de rally.

In tegenstelling tot vorig jaar, waar alles en iedereen naar Francorchamps verhuisde, blijft het rallycircus nu in de buurt van Ieper. De legendarische rit van de Kemmelberg wordt op zondag twee keer gereden en doet eveneens dienst als powerstage. Omstreeks 14.30 u kennen we de winnaar van de rally van Ieper.