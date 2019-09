Ieper nieuwe startplaats Gent-Wevelgem

De officieuze start zal vanaf 2020 plaatsvinden op de Grote Markt. De renners verlaten Ieper via de Menenpoort. Het parcours van 'Gent-Wevelgem In Flanders Fields' is opgebouwd uit een kwartet. Het peloton rijdt door de Moeren, over de Kemmelberg, de historische Plugstreets en daarna de lange rechte lijn van Ieper naar Wevelgem, voortdurend flirtend met de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog.

Al enkele jaren draagt Gent-Wevelgem de subtitel 'In Flanders Fields' en dat wordt met vredesstad Ieper als startplaats nu nog meer versterkt. (lees verder onder de foto)

Griet Langedock, organisatie Gent-Wevelgem: "Als trotse pijler van de befaamde Flanders Classics-serie brengt Gent-Wevelgem In Flanders Fields hulde aan de slachtoffers en helden van WO I. Ze herinnert aan de meer dan 600.000 doden die vielen in ons land, voor ons land. Voor elk van de 425.000 graven in de frontstreek is er een verhaal, een verhaal dat de koers wil blijven vertellen, herinneren en respecteren. Een eerbetoon aan wie vocht en sneuvelde op de slagvelden van Flanders Fields.

Gent-Wevelgem wil, net als de Stad Ieper, een symbool zijn van vrede. Een oproep, zodat naties elkaar enkel en alleen bekampen in de sport, sport die mensen verbindt."

Ieper de komende 6 jaar startplaats

Emmily Talpe, burgemeester van de stad Ieper: “Stad Ieper en Gent-Wevelgem hebben nu een overeenkomst afgesloten voor 6 jaar (2020 - 2025). Door het wegvallen van The Great War Remembrance Race werd het voor ons financieel mogelijk om naast de passage van Gent-Wevelgem ook de start hier te organiseren. Maar niet onbelangrijk: op deze manier garanderen we de toekomst van de Kattekoers, GP André Noyelle en de wedstrijden in Boezinge. (Koninklijke Yperse Wielerclub en Sasspurters Boezinge). Deze wedstrijden zijn verbonden met het DNA van onze stad en zijn een belangrijke pijler in ons verenigingsleven." (lees verder onder de foto)

Samenwerking niet nieuw

Van 1945 tot en met 1991 passeerde de wedstrijd ononderbroken door Ieper. In 2013 werd deze traditie terug opgenomen. In 2016 al sloot de stad, samen met de Koninklijke Ieperse Wielerclub en de Koninklijke Wielerclub de Sasspurters Boezinge een samenwerkingsverband met Gent-Wevelgem. Vier edities al is Ieper de startplaats voor 3 van de 7 wedstrijden die plaatsvinden de laatste zondag van maart: Dames Elite, U23 Beloften Heren (Gent-Wevelgem Kattekoers), U19 Juniores Heren (Gent- Wevelgem GP André Noyelle).

In deelgemeente Boezinge worden ook nog 3 jeugdwedstrijden van Gent-Wevelgem verreden. (U19 en U17 Dames en de Katjeskoers U17 Heren). Nergens ter wereld brengt een organisatie 7 wedstrijden van het allerhoogste niveau op 1 dag. Alle winnaars staan ook samen op het podium.