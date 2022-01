Ieper verspeelt leidersplaats tegen Lommel

In de Top Division 1, de tweede klasse in het basketbal, stond er gisteren een topper op het programma. Ieper, eerste in de stand, nam het op tegen Lommel, de tweede in de stand.

Het moest een wedstrijd op het scherpst van de snee worden, maar de thuisploeg schoot slecht uit de startblokken. Al vroeg in het tweede quarter diepten de Limburgers de score uit tot een tienpuntenkloof. Het was het sein voor de Katten om een tussensprintje te plaatsen, en dat loonde. Aan de rust hinkte de thuisploeg nog maar drie punten achterop.

In het derde kwart kwamen de Ieperlingen beter in het spel. De thuisploeg kwam zelfs even op voorsprong, maar net dan viel de Ieperse motor stil. Lommel heerste in het vierde quarter en won uiteindelijk met 62-74. De Limburgers nemen zo de leidersplaats over van Ieper.