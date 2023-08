Zulte Waregem versterkt zich met de Ierse verdediger Joel Bagan. De jeugdinternational komt op huurbasis over van Cardiff City. Essevee begint zondag aan hun eerste wedstrijd in de Challenger Pro League tegen Francs Borains.

De 21-jarige linksvoetige vleugelverdediger genoot zijn jeugdopleiding bij Southampton en maakte in 2018 de overstap naar Cardiff City. Na een uitleenbeurt bij Notts County maakte de Ier in 2020 zijn debuut voor Cardiff in de tweede klasse van Engeland. Bagan kwam in totaal 42 keer aan de bak bij de ploeg uit Wales. Na Vormer, Savic, van der Gouw, Traoré en Seigers is het al de zesde versterking bij de West-Vlamingen.