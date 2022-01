"Ik ben wereldkampioen! Niet normaal"

"Ik voelde dat ik nog wat over had"

Een glimlach van oor tot oor, we denken dat die er zondagmorgen nog zal op staan, op het gezicht van Joran Wyseure. Het zegeroes begon in de laatste ronde, toen Wyseure besefte dat hij zijn enorme solo op het WK tot een goed einde zou brengen. Hij was verrassend goed gestart (normaal lukt hem dat minder goed) en in de tweede ronde zette hij het hele pak onder druk door op één van de klimmen op het parcours te demarreren.

Wyseure: "Mijn start was best goed vandaag en op de lange klim voelde ik dat ik nog wat over had toen de andere in het zadel moesten gaan zitten. In de tweede ronde besloot ik om wat te versnellen. Ik had meteen een klein gaatje en begon aan een lange rit tegen de klok om mijn Belgische ploeggenoten in de spreekwoordelijke zetel te zetten." (Lees verder onder de foto's)

"Een jaar lang in deze trui, fenomenaal"

De laatste rechte lijn was het begin van één lange zegetocht. Met een Belgische driekleur in de hand, een oerkreet van vreugde,... De handen aan het gezicht ook en de ogen met wat ongeloof naar de hemel gericht. Zo fietste Joran Wyseure zich definitief naar een 'naam' in de crosswereld. Wereldkampioen bij de beloften.

Wyseure: "In Middelkerke mocht ik samen met winnaar Emiel op het podium van het Belgische kampioenschap en vandaag zijn de rollen omgekeerd. Dit was een fantastische prestatie van de Belgische ploeg, tactisch hebben we het spel perfect kunnen spelen. Dat ik een jaar lang in deze trui mag rondrijden is fenomenaal! (Lees verder onder de foto)

Niet de eerste West-Vlaming

Joran Wyseure komt zo in een mooi rijtje terecht van West-Vlaamse wereldkampioenen bij de beloften. In 2018 en 2016 ging Eli Iserbyt hem tweemaal voor, in Valkenburg en Heusden-Zolder. De Kuurnenaar - die vanavond de eerste West-Vlaamse wereldkampioen bij de profs kan worden - was in die periode haast ongenaakbaar. Ook Michael Vanthourenhout - nog een kanshebber bij de profs - ging Wyseure voor, in 2015, in het Tsjechische Tabor. Voor en andere naam op de erelijst moeten we al iets verder terugkeren. In 2001 mocht huidig bondscoach Sven Vanthourenhout de regenboogtrui aantrekken bij de beloften, ook hij in Tabor.

Feest in Lichtervelde

Na de zege van Wyseure barstte het feest los in café De Zwarte Leeuw in Lichtervelde. Een verslag daarvan zie je vanavond, in Sport West.